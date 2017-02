"Dal Tramonto all'Alba": ciaspolata fotografica sul Monte Verena

Da sabato 18 a domenica 19 febbraio Guide Altopiano organizzano la ciaspolata fotografica "Dal Tramonto all'Alba: Quota 2000" sul Monte Verena nell'Altopiano di Asiago nei luoghi della natura della Grande Guerra. Il tema principale dell'escursione sarà il bosco, la natura innevata e le vicende storiche. Ritrovo alle 15 di sabato presso il Bar "Alla Vecchia Stazione di Asiago in via Stazione vicino al piazzale del Palaghiaccio e spostamento con mezzi propri fino al parcheggio presso il Rifugio Verenetta. Alle 16 inizio ciaspolata in caso di neve. A metà percorso è prevista una sosta con vin brulè e bevande calde. Alle 19 arrivo al Rifugio Forte Verena con aperitivo, cena e pernottamento in camerate. Domenica risveglio all'alba con le fotografie alle prime luci del giorno. Alle 8 colazione e a seguire visita guidata al Forte Verena con rientro al punto di partenza verso le 12.30 (pranzo facoltativo al rifugio Verenetta). Difficoltà escursione: media/impegnativa. Dislivello: 400 metri. Abbigliamento richiesto: scarponcini da montagna (no moon boot), pantaloni invernali (no jeans), k-way, pile, giacca a vento, berretto, guanti e un cambio totale, zaino. Accessori consigliati: pila o torcia elettrica. Costo: 90 euro (guida+noleggio ciaspole+ristori+cena+pernottamento con colazione). Per informazioni e prenotazioni: 340.7347864.

