"Dal Leve allo Spitz Verle": ciaspolata storica a Cima Vezzena

Domenica 26 febbraio Guide Altopiano organizzano la ciaspolata storica "All'Assalto con gli Alpini del Bassano: Dal Leve allo Spitz Verle" nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago a Passo Vezzena tra Veneto e Trentino. Dal racconto del famoso tenente di artiglieria Fritz Weber: "Cima Vezzena, il più settentrionale dei quattro forti, costruito su un cocuzzolo roccioso a 1900 metri di altezza, non ha un campo di tiro vasto. Esso era concepito come posto di osservazione fortificato e armato con cinque mitragliatrici". Siamo agli inizi dello scoppio della prima guerra mondiale, in prossimità del 24 maggio, quando ormai tutto preavverte l'inizio del conflitto contro gli Italiani. Il tenente Fritz Weber si trova posizionato proprio in questi luoghi e sarà testimone di quel che accadrà da lì a poche ore dall'inizio del conflitto. Ritrovo previsto per le ore 8.45 al Bar Alla Vecchia Stazione vicino l'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago oppure alle ore 9.10 presso l'Hotel Vezzena (da comunicare all'atto dell'iscrizione). Durata dell'escursione: 5 ore e mezza. Difficoltà: Media-Impegnativa. Dislivello: 350 metri. Spostamento con mezzi propri. Abbigliamento richiesto: scarponcini da montagna (no moon boot), pantaloni invernali (no jeans), pile, giacca a vento, berretto, guanti e un cambio totale di abbigliamento sempre pronto in auto. Accessori consigliari: bastoncini da trekking, occhiali da sole, crema solare. Da portare con sè: acqua, thè caldo e cioccolata. Costo: 15 euro adulti - 10 euro ragazzi fino ai 15 anni. Noleggio ciaspole: 5 euro. Prenotazione obbligatoria: 340.7347864 - info@guidealtopiano.com.

