"Dal DNA alle nanotecnologie: la farmacia del futuro" a Schio

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA DIVULGATIVA ALLA MOSTRA "OLTRE L'UOMO" DI SCHIO

Mercoledì 22 marzo alle 21 si terrà l'incontro "Dal DNA alle nanotecnologie: la farmacia del futuro" per la rassegna divulgativa della mostra "Oltre l'Uomo: Da Leonardo alle Biotecnologie". Un viaggio che inizia dal mondo del DNA e approda alla farmaco-genomica, passando per le nanotecnologie, ovvero i più alti stadi di personalizzazione della medicina farmaceutica. A discuterne saranno tre relatori d'eccezione: Massimo Delledonne docente di genetica all'Università di Verona e direttore scientifico di Personal Genomics Srl; Antonio Salviato direttore commerciale della scledense Sella Farmaceutic; Federico Benetti direttore laboratorio Ecsin – EcamRicert Srl. Si parlerà di come può cambiare la vita umana al giorno d'oggi con la scansione del patrimonio genetico paragonabile a un esame complesso di laboratorio, oltre ai benefici e alle controversie etiche di queste straordinarie innovazioni. Modererà gli interventi il giornalista Luca Fabrello, portavoce di Distretto della Scienza e della Tecnologia. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: www.distrettoscienza.it - pagina facebook della mostra “Oltre l’Uomo” - luca.fabrello@distrettoscienza.it.

ELENCO INCONTRI