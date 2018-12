Esiste la mafia al Nord? E nel Vicentino? Chi sono i malavitosi che agiscono e fanno lucrosi affari nel Veneto?

Alcune delle tante domande a cui si cercherà di dare risposta al convegno "Da Maniero alla mafia nigeriana: verità nascoste sul fenomeno mafioso in Veneto", in programma giovedì 13, alle 20.45, presso la sala civica "G. Bressan" in via Da Vinci, a Cavazzale di Monticello Conte Otto.

Ospite d'eccezione della serata, patrocinata da Comune, sarà il dirigente della Squadra Mobile di Vicenza Davide Corazzini, che sta seguendo in prima persona diverse inchieste sulle infiltrazioni malavitose nel territorio.

Con lui dialogheranno il sindaco Claudio Benincà e il reporter Alessandro Ambrosini, che da anni segue indagini e processi a mafiosi locali e non, moderati dal giornalista Diego Neri.