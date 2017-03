"Da Crisalide a Farfalla: Autostima al Femminile" a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 MARZO

Lunedì 27 marzo alle 20.30 al Centro Civico dei Ferrovieri a Vicenza in via Rismondo 2 si terrà la conferenza "Da Crisalide a Farfalla: Autostima al Femminile" con dottoressa Maria Stocchiero come relatrice. L'incontro fa parte della rassegna "Star Bene: Benessere e psicologia" in collaborazione con l'assessorato comunale alla comunità e alle famiglie. Ingresso libero con iscrizione obbligatoria. Per informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it- 0444.222770 - 0444506513 - mar.sto@virgilio.it.

ELENCO INCONTRI