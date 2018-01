Dalle Montagnole a Malga Serita: ciaspolata con ristoro a Recoaro Terme

Domenica 28 gennaio alle 9 è in programma la ciaspolata nell'Altopiano delle Montagnole a Recoaro Terme con ristoro a Malga Serita insieme alle guide Tarcisio Bellò e Gianfranco Timillero. Ritrovo al Bar Divine.

Sulla strada per Parlati, a Menarini si svolta verso Ronchi. A Case Asnicar si parcheggia sul piazzale del Centro Fondo. Il percorso a piedi (con le ciaspe se nevica, noleggio eventuale) verrà deciso a seconda dell’innevamento. In linea di massima si sale a malga Ofra Morando, a malga Anghebe, poi si prosegue per malga Podeme, al suggestivo laghetto di Sarantonio, a malga Raute e rientro per la strada bassa. Portare termos thé caldo, bastoni da sci, occhiali da sole, abbigliamento e calzature adeguate alla stagione, dislivello 300 m.

Alle 13.30 ristoro all'Agriturismo Malga Serita in veranda panoramica e servizio con polenta calda brustolà, vino, sopressa, formaggio mezzano e stagionato (prodotti di malga di alta qualità).

Partecipazione aperta a tutti con offerta liberale: 10 euro adult i e 2 euro ragazzi.

Info per iscrizioni: tarcisiobello@hotmail.it - 334.8244111