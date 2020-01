 CuoreMatto - Salvacion @ Villa Bonin

Una serata in stile Ibiza questo venerdì a Villa Bonin, musica per scatenarsi nel dancefloor.

Alzi la mano chi è capace di resistere al ritmo scatenato di un super party come CuoreMatto. Venerdì 24 gennaio 2020 il titolo della festa è Salvacion, party ibizenco decisamente piccante. E' una notte pensata per chi vuol divertirsi con eleganza, emozionandosi. Sono pochi coloro che, dal 2002 ad oggi, non abbiano ballato e cantato col sorriso sulle labbra fino all'alba, durante un evento CuoreMatto. Il trinomio Villa Bonin, CuoreMatto e Salvacion è davvero perfetto per divertirsi con stile... e per far battere forte il cuore! L'idea giusta a Villa Bonin è arrivare per cena, per poi scatenarsi dalle 22 e 30 in discoteca. Tra gli altri, sul palco come special performer c’è Thorn, un artista capace di esibirsi anche ad Ibiza.