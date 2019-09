Cuore Matto e tribute band di Zucchero: gratis in piazza

Sabato 7 settembre (ore 22.00), in programma l’evento “Cuore Matto Gold Edition” che trasformerà piazza dei Signori nella piazza più dorata e stellata d’Italia, grazie all’energia della musica, delle coreografie e dell’animazione del noto staff.

Domenica 8 settembre (ore 21.00), invece, l’imperdibile show della famosa Tribute Band di Zucchero, gli O.I.&B. (Oro, Incenso e Birra), con Lisa Hunt, storica vocalist di Zucchero, e Mario Schilirò, suo chitarrista. La band è inoltre composta da Christian Garbinato, leader e solista che, grazie ad una straordinaria somiglianza estetica e vocale, rende omaggio in maniera convincente al blues dell’artista emiliano; Luca Aspidistria al basso; Davide Mangano alla chitarra; Marco Zago alla tastiera; Alberto Zamana alla batteria; Nicola Bertoncin alla tromba; Enrico Di Stefano al sax e Lisa Lucchesi come corista. Dalle ballate blues come “Diamante”, “Così Celeste”, “Dune Mosse”, ai ritmi incalzanti di “Diavolo in me”, “Baila” e “Per colpa di chi?”, "Vedo nero", si attende uno spettacolo dinamico e divertente che non trascura le nuove sonorità cubane.