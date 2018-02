Yin Yoga Workshop: Meridiani del Fegato e della Cistifellea

Ultimo incontro del ciclo di 4 seminari di Yin Yoga, questa volta Martina ci porterà ad esplorare da un punto di vista teorico e pratico, come equilibrare e armonizzare i meridiani che interessano il Fegato e la Cistifellea.



Lo Yin Yoga è una pratica semplice e dal ritmo lento, che agisce sul tessuto connettivo profondo del corpo. Allo stesso tempo aiuta a migliorare la capacità di movimento delle articolazioni, a stimolare il flusso energetico dei meridiani e degli organi, a calmare le emozioni, ed a preparare il corpo e la mente per stati profondi di meditazione.

Mantenendo ogni asana per alcuni minuti e seguendo una respirazione profonda e consapevole, lentamente si cominciano a rilassare i muscoli, permettendo al tessuto connettivo profondo che avvolge i muscoli e danno forma alle capsule articolari (fascia, legamenti, tendini ed ossa) di nutrirsi, fortificarsi ed “allugarsi” in modo sicuro e terapeutico.

La pratica Yin si focalizza sull’auto-osservazione e l’ascolto. Quando si assume una postura, seguendo l’allineamento naturale, si lasciano andare tutte le distrazioni e idee preconcette e si porta l’attenzione in modo particolare nel momento presente, su un’intenzione e senza giudicare, sviluppando così la capacità di sentire il movimento nel non-movimento, di percepire le sensazioni del corpo o le emozioni che emergono, e di sentire il respiro, con la mente e con il cuore.



Biografia dell'Insegnante

Martina cresce a Vicenza e a vent’anni si trasferisce a Roma dove studia e successivamente lavora come fotografa.

Nel 2011, spinta dalla curiositá di viaggiare e di mettersi in discussione si trasferisce a Melbourne, ed e’ proprio nell’emisfero Australe che scopre lo Yoga e se ne innamora. Gradualmente lo Yoga diventa parte della sua vita (on and off the mat) cambiando completamente le sue prospettive, priorita’ e la percezione che ha del mondo. Per Martina si tratta di un percorso di continua trasformazione, un’esperienza di crescita personale e un’opportunitá per ri-scoprite e riconnettersi con il momento presente.

In Australia, ha approfondisce diversi stili di yoga da pratiche piú attive come il Vinyasa a quelle piú meditative come lo Yin. Spinta dalla sua passione, decide di trasferirsi a Byron Bay al fine di dedicare un anno della sua vita alla formazione nella scuola di Jhon Ogilve. Lí ottiene con successo una delle piú importanti qualifiche riconosciute in Australia e nel mondo (500 hrs YTT e Certificate IV in Yoga).

Adora insegnare e condividere la sua passione per uno stile di Vinyasa chiamato Slow Flow, una pratica che incorpora gli elementi del tempo e il respiro in una danza meditativa. Martina incoraggia a creare una dimensione di auto-accettazione esplorando al tempo stesso i propri confini e traguardi. La sua visione si estende ad un pubblico senza distinzioni di corpo, sesso o cultura con uno sguardo moderno allo yoga e per questo accessibile a tutti.



Rientrata in Italia a novembre del 2017, Martina continua a dedicarsi con carisma sia all’insegnamento dello Yoga che alla fotografia.

Quando non pratica Yoga o fotografa, la trovate immersa nella natura e nella lettura di un buon libro, preferibilmente di psicologia o di nutrizione. Le sue grandi passioni sono il surf, la corsa e tutto ció che é legato al benessere sia fisico che mentale.