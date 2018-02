Workshop Exotic Pole Dance con Natalya Ryzhikh

About NATALYA RYZHIKH

è nata in Russia, a Kurgan. Ha iniziato a ballare a 5 anni presso lo Studio di Danza Classica "Grazia". All'età di 16 anni dalla danza classica è passata a quella moderna.

L'amore e la passione per la danza l'accompagneranno per tutta la carriera, al punto da portarla ad approfondendirne lo studio fino ad occuparsi anche delle coreografie.

Nel 1997 ha creato il gruppo di danza "Vintage show-ballet" dove ricopriva i ruoli di coreografa e ballerina.

Nel 2000 è arriva in Italia in tournée con "Vintage Show Ballet", decide di trasferirsi nel Bel Paese da allora vive a Torino.

Natalya scopre la pole dance nel 2007 e se ne innamora perdutamente. Inizia quindi a studiarla come autodidatta.

Insegna dal 2011 a Torino.

AWARDS:

_2011 "Best Free Style" Primo Campionato Interregionale di pole dance a Bologna

_2011 3°posto 1° Vertical Dolls Trophy a Roma

_2013 Finalista a Pole Dance Cup, Poland

_ 2013 1° posto Categoria Senior Open Femminile 3° Campionato Italiano Polegymnastic organizzato di Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici A.S.D.PoleXgym

_2015 1° posto Campionato Interregionale di Pole Sport Categoria Elite Master

_2015 2° posto Campionato Italiano di Pole Sport, Categoria Elite Master

_2015 1° posto Pole Theatre Croatia Professional Classique Category

_2016 1°posto Pole Theatre Italy Professional Classique Category

_2016 e 2017 Finalista a Pole Theatre Paris Professional Classique Category



Dal 2016 è l'organizzatrice di Exotic Moon, il primo contest Europeo dedicato all'Exotic Pole Dance



È la fondatrice del Turin Pole Dance Studio

Nel 2015 ha organizzato il primo Turin Live Pole Show



WORKSHOP con NAT

Venerdì 23 LEZIONI PRIVATE

1) 20:00-21:00

2) 21:00- 22:00



Sabato 24 CLASSI

1) 10:00-11:30 EXOTIC FLOW BEGINNERS : lezione coreografica con palo statico, sequenze facili adatta anche a principianti.

2) 11:45- 13:15 EXOTIC FLOW ADVANCE : lezione coreografica con palo statico, evoluzioni piu impegnative per chi ha già notevole esperienza di Exotic Pole Dance.

Pausa Pranzo

3) 14:00-15:30 BEST TRICKS & SKILLS OF NAT : lezione tecnica di tricks al palo Spin e Statico livello intermedio/avanzato

4) 16:00-17:30 STRIP PLASTICK :lezione coreografica senza palo. si tratta di una coreografia che si svolge principalmente a terra.

Per tutte le lezioni coreografiche sono necessari :

_ Scarpe Pleaser

_Ginocchiere



PREZZI:

1 Ws: 60€

2 Ws: 110€

3 Ws: 150€

4 Ws: 190€



Lezioni private:

1p - 60 minuti: 80 euro





Info e prenotazioni a Vertical Academy

329.2771896 Kiara



Si può pagare presso l'Associazione Vertical Academy negli orari di apertura o con Bonifico Bancario a questo Iban:

IT19R0760112100001028378642

Beneficiario: Vertical Academy Associazione

causale: workshop Natalya



Per partecipare all'evento è necessario essere tesserati CSEN.

Il tesseramento si può effettuare presso Vertical Academy al costo di 10€.



NB: prima di effettuare Bonifico Chiamare 329.2771896 o inviare messaggio per accertarsi della disponibilità