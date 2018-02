“La tecnologia è troppo importante perché sia considerata solo cosa da maschi”.



Dagli scandali sull’uguaglianza di genere che hanno toccato le startup della Silicon Valley, uno dei poli tecnologici mondiali, a MeToo considerato dal Times il movimento sociale più importante del 2017, sembra sempre più chiaro come l'empowerment e l’inclusione femminile non siano più solo un’ambizione ma un obiettivo importante per aziende, enti formativi, istituzioni, e la società in toto.



È quindi in questo contesto e in questo scenario di cambiamento che avrà luogo Whats Next Talk 2018, Venerdì 9 Marzo 2018 presso il teatro di Dueville (VI), alle ore 20.40.



L’evento 2018, con la collaborazione di più di 20 volontari nella macchina organizzativa guidata da Alessia Camera, Margot Deliperi, Mauro Borgo e Riccardo Dalla Fontana, vedrà ancora una volta protagonista il racconto avvincente di 8 donne che, partendo come riferimento da Vicenza e dal Veneto, hanno avviato progetti e ottenuto riconoscimenti professionali attraverso le tecnologie, e condivideranno con il pubblico in sala le loro esperienze e visioni.

Sul palco a presentare la serata, oltre a Lucio Carretta, ci sarà Lara Lago, originaria di Rosà, laureata in giornalismo, partita da TVA Vicenza e con esperienze importanti a New York e Amsterdam.



L’altra novità del 2018 consiste in un’Ospite Speciale scelta come ambasciatrice di iniziative legate all'empowerment femminile per portare il punto di vista di chi, in Italia, è portavoce di un movimento di inclusione nel mondo imprenditoriale, leadership e istituzionale.



Le speaker di Whats Next Talk 2018 sono:



- Eleonora Carta, originaria di Cavazzale (VI) e CEO di The Energy Audit, startup in ambito software per il monitoraggio dei consumi energetici.



- Cinzia Pizzoccaro, Chief Operating Officer di Paoul, azienda padovana e marchio storico a respiro internazionale nel settore delle calzature per la danza.



- Gaia Dall'Oglio, fondatrice e CEO di Sgaialand, agenzia di comunicazione e magazine online nato nel 2014 che racconta il territorio, le curiosità, le bellezze e le eccellenze del Veneto.



- Chiara Bigarella, neolaureata in informatica all’Università di Padova con esperienze come programmatrice web in realtà locali e un nuovo progetto con un ente prestigioso internazionale.



- Nausicaa Orlandi, laureata nel 2001 in Chimica Industriale a Padova, è Presidente del Consiglio Nazionale dei chimici.



- Marta Basso, vicentina, “CEO for One Month” di Adecco Group Italy nel 2017 e riconosciuta come uno dei migliori studenti del 2016 dal Parlamento Italiano.



- Lara Albania, con un PhD in Bioscienze e Biotecnologie iniziato a Padova e completato in USA, è appassionata di empowerment e di aggiungere creatività al suo background scientifico.



- Debora Oliosi: Appassionata fin da piccola di programmazione, ha fondato e gestito importanti aziende di comunicazione (MOCA, Twissen ecc.). È riconosciuta anche per avere fondato la Tiramisù World Cup.



A coadiuvare il racconto delle 8 speaker si aggiungerà



- Carolina Gianardi, di base a Roma, è l'Ospite Speciale dell'edizione 2018.

Con 25 anni di esperienza in realtà multinazionali e in diverse funzioni, è business angel e appassionata di tematiche legate all'empowerment femminile e STEM.



Ingresso libero con registrazione su Eventbrite