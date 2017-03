W Days: "Alice e i Gabbiani" di Giovanna Grazian al Busnelli di Dueville

W sta per Women, donne. Con W Days - non solo 8 marzo, la cooperativa Dedalofurioso, in collaborazione con il comune e la biblioteca di Dueville organizza da diversi anni la Rassegna W Days. Venerdì 31 marzo alle ore 20.45 proseguirà la rassegna teatrale tutta al femminile con l'incontro con l'autrice Grazian Giovanna Maria e la presentazione a cura della prof.ssa Marilena Canale. Una lettura di brani a cura del circolo LaAV Dueville (Letture ad Alta Voce). Giovanna Anna Grazian, dopo la pubblicazione del romanzo "Toccasana" e del saggio autobiografico "La collina dei silenzi" approda al terzo traguardo letterario "Alice e i Gabbiani". Racconta: "...Queste storie intense le considero un arricchimento e mi hanno aiutato ad analizzarmi dentro; forse queste compagne di camera o compagni di tavolo mi hanno aiutata e mi aiutano ancora a superare tanti momenti difficili; a distanza di anni le persone incontrate in questo libro le sento vicine e mi spronano a non mollare. Quel pomeriggio domenicale del maggio 2000… volevo scappare e invece ho preso un quadernone e nella panchina scrostata, dopo due ore ho capito che la penna poteva aiutarmi, forse ascoltando gli altri potevo sentirmi meglio. Non mi sono sbagliata, perciò nella prima pagina bianca si legge: ascolta le pene altrui, le tue non avranno più peso." Ingresso libero. Contatti Tel/Fax: +39 04441873340 E-mail: info@dedalofurioso.it.

