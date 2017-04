"Vivere Senza Attacchi di Panico" a Villa Tacchi di Vicenza

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 17 AL 20 APRILE

Giovedì 20 aprile alle 20.30 a Villa Tacchi di Vicenza in viale della Pace 87 si terrà l'incontro "Vivere senza panico: Cos'è l'attacco di panico?" per la formazione di un gruppo di auto-mutuo aiuto con la partecipazione della dottoressa Giovanna Cortiana, psicologa e psicoterapeuta. L'evento è a cura dell'Associazione Cittadinanza e Salute Onlus in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Informazioni: 320.2534728 - 3395065231.

ELENCO INCONTRI