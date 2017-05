Vittorio Sgarbi a Lonigo: "Rinascimento Veneto tra P. Veronese e A. Palladio"

Venerdì 12 maggio alle 21 il festival di letteratura e arti varie "Caratteri Mobili" (12-14 maggio) ospiterà il critico d'arte Vittorio Sgarbi per l'incontro "Rinascimento Veneto tra Paolo Veronese e Andrea Palladio" al Teatro Comunale di Lonigo in piazza Matteotti 1. Un viaggio rinascimentale nelle opere venete tra il pittore Paolo Caliari, detto il "Veronese" (nato a Verona nel 1528 e morto a Venezia nel 1588), e l'architetto Andrea di Pietro della Gondola, conosciuto come Palladio (nato a Padova nel 1508 e morto a Maser nel 1580).

