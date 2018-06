Villeggendo 2018: Tiziana Ferrario a Villa Il Palazzon di Colzè

TUTTO IL PROGRAMMA DI VILLEGGENDO

Tiziana Ferrario presenta a Villeggendo 2018 "Orgoglio e pregiudizi - il risveglio delle donne ai tempi di Trump"

Tiziana Ferrario, giornalista e conduttrice Rai. Negli ultimi anni ha vissuto come corrispondente a New York seguendo il passaggio dalla presidenza Obama a quella Trump. Raccontando le tensioni e le divisioni crescenti nel paese, è rimasta colpita dalla ventata di orgoglio emersa tra le donne americane. Nel 2006 ha scritto Il vento di Kabul, pubblicato da Baldini Castoldi Dalai. È stata nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2003 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, per il suo impegno civile come giornalista.

ORGOGLIO E PREGIUDIZI

Il coraggio delle donne. Storie, incontri e battaglie contro le discriminazioni. Il futuro è già cominciato. In queste pagine l’esempio di chi non si piega a ingiustizie e prepotenze. Questo libro comincia una mattina a Washington, il 21 gennaio 2017, giorno della marcia storica di un milione di donne contro il presidente Trump, e attraversa in presa diretta gli Stati Uniti fino ad arrivare in Italia. Un viaggio ricco di incontri e storie appassionanti, spesso difficili, molte delle quali sconosciute. Le donne sono tornate ad alzare la voce chiedendo stesse opportunità di carriera, stessi salari e diritti. Dalle campionesse dello sport alle scienziate più geniali, dalle attrici di Hollywood a tante donne comuni che si stanno preparando per entrare in politica alla ricerca di una rivincita. Leggerete storie di donne famose come quella di Megyn Kelly, star tv di Fox News e Nbc, che ha osato sfidare Trump in diretta tv.

Ingresso libero