Villeggendo 2018: Diego Dalla Palma e Alessandro Zaltron a Villa Pigafetta Trolio

TUTTO IL PROGRAMMA DI VILLEGGENDO

Diego Dalla Palma presenta con Alessandro Zaltron il libro "Non ho paura di morire"

Dalla Palma è uno degli esperti d’immagine più prestigiosi del mondo, nasce a Enego e forma la sua carriera artistica a Venezia. Nel 1968, a Milano, ha operato come costumista e scenografo in Rai e in importanti teatri. Nel 1978 inaugura il Makeupstudio e crea una linea di prodotti per il trucco, rivoluzionaria nella concezione. Ha scritto sui più autorevoli settimanali e mensili italiani; condotto trasmissioni radiofoniche e televisive; pubblicato libri sulla bellezza. Dalla Palma è diventato un significativo e singolare opinion leader, consultato e apprezzato dai mezzi di comunicazione principali.

Alessandro Zaltron, giornalista professio - nista, scrive di mestiere da 25 anni. Ha pubblicato a suo nome una decina di libri fra romanzi, saggi e guide letterarie e ne ha scritti almeno il doppio come ghostwri - ter. Tiene attività formativa per le aziende sulla scrittura e lo storytelling. Svolge coaching di scrittura con amministratori delegati, manager, liberi professionisti.

Non ho paura di morire

Valerio Alibrandi e Massimo Adami, amici da molto tempo, si incontra - no in un bàcaro a Venezia. Valerio, celebre attore sessantenne, du - rante la cena confida a Massimo, giornalista trentenne, la decisione di togliersi la vita. Sconvolto, Mas - simo gli propone di concedersi del tempo per compiere una serie di esperienze; se al termine Valerio resterà della sua idea, non lo osta - colerà e anzi lo aiuterà a morire. Ancora una volta, però, è il destino a cambiare le carte in tavola...



Ingresso gratuito.