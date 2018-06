Villeggendo 2018: Carolyn Smith a Villa Feriani

TUTTO IL PROGRAMMA DI VILLEGGENDO

Carolyn Smith presenta "Ho ballato con uno sconosciuto"

Danzatrice, coreografa e personaggio televisivo britannico che dal 2007 ricopre il ruolo di giudice nella trasmissione televisiva Ballando con le Stelle. Nata a Glasgow, sin dalla giovane età si avvicina al mondo della danza. A soli 15 anni conta già tanti successi come finalista nelle principali competizioni mondiali. Nel 2015 rende pubblica la notizia di avere un tumore (lo sconosciuto) al seno. Adora i cani. La sua filosofia nella vita è “Non esiste negatività, solo lezioni di vita”.

Ho ballato con uno sconosciuto

Una testimonianza unica, una storia di femminilità e di amore per sé che insegna a fronteggiare qualsiasi sconosciuto sia venuto a bussare alla porta. Ho fatto mia questa regola di vita: sorridere sempre, qualsiasi cosa ti stia succedendo. Il sorriso è un’arma disarmante, disorienta il tuo nemico, è più potente di ogni parola e di ogni discussione. E poi, fa bene all’anima. Con il sorriso sto combattendo la mia battaglia più importante. “Ogni mattina mi alzo e la prima cosa che faccio è indossare il sorriso.” Un gesto semplice ma molto efficace che Carolyn Smith ha imparato da sua madre fin da piccola. Perché per lei sorridere è il modo migliore per affrontare tutti gli “intrusi” della vita, per arrivare fino all’ultimo ospite indesiderato, un tumore al seno. Perché per lei anche le cose brutte che possono capitarci alla fine si rivelano delle lezioni di vita importanti.

Ingresso gratuito.