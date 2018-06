Villeggendo 2018: Antonio Caprarica a Castello Grimani Sorlini

TUTTO IL PROGRAMMA DI VILLEGGENDO

Antonio Caprarica presenta "Royal Baby"

Giornalista e scrittore. Dopo la laurea in Filosofia alla Sapienza di Roma con Lucio Colletti, ha iniziato la carriera giornalistica a «L’Unità» ed è stato in seguito condirettore di «Paese Sera». Tra il 1988 e il 1993 è stato corrispondente del Tg1 dal Medio Oriente. Dal 1993 al 2006 è stato a capo dell’ufficio di Corrispondenza della Rai prima a Mosca, poi a Londra e infine a Parigi. Dopo tre anni a Roma come direttore di Radio Uno e dei Giornali Radio Rai, è tornato a lavorare nella sua amata Londra. Vincitore di numerosi premi di giornalismo tra i più prestigiosi.

Royal Baby

“Qual è la vita degli eredi al trono? Ieri istitutori privati, e poco studio (Carlo è il primo laureato della famiglia), oggi asilo e scuole pubbliche; ieri solo equitazione, oggi anche il plebeo calcio. Ieri giochi in giardini protetti da occhi estranei, oggi vacanze in posti esclusivi. Ma l’etichetta non è cambiata dai tempi della regina Vittoria: Carlo, in pubblico, chiama la madre “Ma’am” , e il principe William, per parlare alla nonna, deve prendere un appuntamento. Tra privilegi e regole anacronistiche, alle quali le altre monarchie hanno rinunciato da tempo, la vita favolosa di principi e principesse in un libro ricco di curiosità e gossip”