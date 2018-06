Villeggendo 2018: Alessandro Milan a Villa Caldogno

TUTTO IL PROGRAMMA DI VILLEGGENDO

Alessandro Milan presenta a Villeggendo 2018 "Mi vivi dentro"

Nato e cresciuto a Sesto San Giovanni, a 18 anni inizia a collaborare con testate locali. Ma la sua vera passione è la radio. Sbarca a Radio24 dal giorno della sua nascita (4/10/1999). Conduce per tre anni Linea24 e poi Reporter24, programma dedicato all’approfondimento e al giornalismo d’inchiesta e per anni 24mattino. Da settembre 2017 conduce I Funamboli. È presidente dell’associazione “Wondy Sono Io” wondysonoio.org, impegnata nella diffusione della cultura della resilienza.

Mi vivi dentro

Una storia piena di speranza, di amore, di attaccamento alla vita. Un inno alla resilienza.

Francesca è bassina, impertinente, ha i capelli biondi arruffati e due occhioni blu che illuminano il mondo. È una forza della natura, sempre in movimento, sempre allegra: per questo la chiamano Wondy, da Wonder Woman. Alessandro è scherzoso e un po’ goffo, si lascia travolgere da Francesca e dall’amore che presto li lega. Con lei, giorno dopo giorno impara a vivere pienamente ogni emozione, a non arretrare di fronte alle difficoltà. E così, insieme, con una forza di volontà che somiglia a un superpotere, si troveranno a combattere la più terribile delle battaglie, quella che non si può vincere. Ma anche dopo la morte sono tante le cose che restano: due figli, un gatto, un bonsai, tanti amici. Non è una favola, quella di Alessandro e di Wondy. È però una storia piena di speranza, di amore, di attaccamento alla vita.

Ingresso libero