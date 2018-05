Villeggendo 2018: Alberto Matano a Villa Pojana di Poiana Maggiore

TUTTO IL PROGRAMMA DI VILLEGGENDO

Alberto Matano​ presenta a Villeggendo il suo libro "Innocenti "

Giornalista e conduttore del Tg1 delle 20. Dal 2017 è autore e conduttore della trasmissione su Rai3 “Sono innocente”, giunta alla sesta edizione. Per Rai-Eri ha pubblicato nel 2018 Innocenti. Vite segnate dall’ingiustizia.

Innocenti

Vite segnate dall’ingiustizia. Gridare la propria innocenza e restare inascoltati.

Trovarsi all’improvviso a fare i conti con un marchio indelebile. E l’incubo che ciascuno di noi potrebbe trovarsi a vivere, con le foto segnaletiche, le impronte digitali, i processi, gli sguardi della gente e i titoli sui giornali, l’esperienza atroce del carcere tra pericoli e privazioni.

Un inferno, e in mezzo a tutto questo sei innocente. Lo sanno e lo raccontano i protagonisti di questo libro, presunti colpevoli, riconosciuti innocenti.

Diego Olivieri, onesto commerciante di Arzignano che finisce in carcere per una storia di droga, per colpa di un’intercettazione male interpretata. E gli altri protagonisti di queste pagine, che raccontano i loro traumi e la loro ostinata volontà di rinascita.

Narrazione intensa e cruda, in cui ogni singola vicenda è un capitolo avvincente di una storia di ordinaria ingiustizia che accade accanto a ognuno di noi, senza che la vediamo.



Ingresso gratuito.