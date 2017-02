Vicenza, musei civici ad ingresso gratuito: grande successo

La prima domenica ad ingresso gratuito a Palazzo Chiericati e al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza ha riscosso un notevole successo. Il vicesindaco Jacopo Bulgarini d'Elci ha accompagnato i visitatori alla scoperta dei capolavori negli spazi rinnovati.

"Crediamo sia opportuno rendere il nostro patrimonio accessibile a chiunque - aveva spiegato il vicesindaco in occasione della presentazione dell'iniziativa - anche a coloro per cui l'ingresso al museo può risultare oneroso, come del resto è previsto nelle linee programmatiche di questa amministrazione". La risposta dei visitatori ha ripagato le attese.