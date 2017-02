"Vicenza. Emozioni in Cammino" alla Circoscrizione 2

Giovedì 16 febbraio, alle 20.30 nella sala riunioni della Circoscrizione 2 a Vicenza in via E. De Nicola ci sarà la presentazione del libro "Vicenza. Emozioni in Cammino" con Rossella Menegato e Manuela Brocco, autrici dei due volumi assieme a Mariapia Ciani e Giorgia Costeniero. Voce narrante Liliana Boni. L'evento è a cura del Gruppo Alpini di Campedello in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Infoline: 0444.222722.

