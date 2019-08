Vicenza Noir: Ferragosto sulle tracce di sicari e fuorilegge

Un Ferragosto noir, con un doppio appuntamento sulle tracce di fuorilegge, sicari e banditi. Mercoledì 14 agosto (posti esauriti) e giovedì 15 agosto, con partenza alle 20.30 da piazza Castello, è in programma la visita “Vicenza criminale”, una delle visite guidate del ciclo “Vicenza, tutta un'altra storia”, organizzato dall'associazione Guide turistiche autorizzate in collaborazione con l'assessorato alle attività culturali del Comune di Vicenza nell'ambito del progetto l'Estate a Vicenza 2019.



L'itinerario, proposto in via eccezionale per due serate di seguito, ripercorre gli episodi di cronaca nera che hanno costellato la storia della città a cavallo tra Cinque e Seicento, proprio negli anni in cui Andrea Palladio e Vincenzo Scamozzi realizzavano i loro capolavori.

Muovendosi tra piazza Castello e piazza Matteotti, si ricostruiscono alcuni degli eventi più drammatici, e a volte curiosi, di quel periodo: ci sono omicidi boccacceschi e rocambolesche fughe sui tetti, agguati studiati a tavolino e feste che finiscono in tragedia, nobili che diventano fuorilegge ed efferate vendette.

I protagonisti sono quasi sempre i grandi nomi dell'epoca - i Trissino, i Porto, i Capra, i Valmarana – con il loro seguito di bravi e bravacci e con le loro faide che non risparmiano nessuno, nemmeno Palladio. Il risultato è un ritratto per certi versi inedito della Vicenza palladiana, e delle tensioni politiche e sociali che hanno segnato uno dei momenti più importanti della storia della città.



Il ritrovo è fissato alle 20.30 in piazza Castello, davanti a palazzo Piovini (negozio Coin), e il percorso durerà circa 1 ora e 45 minuti. La partecipazione è a contributo libero e responsabile.

INFO E PRENOTAZIONI

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione scrivendo una mail a vicenzatourguide@gmail.com.

Per la serata di mercoledì 14 i posti sono esauriti, mentre è ancora possibile partecipare alla serata di giovedì 15, aggiunta appositamente per cercare di accontentare tutte le richieste