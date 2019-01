"LA CITTÀ CHE VOGLIAMO, L'EUROPA CHE VOGLIAMO, LA MONETA CHE CI SERVE"

RELATORI DELL'EVENTO:

Valerio Malvezzi

Fabio Dragoni

Antonio Maria Rinaldi



Da un’idea di Andrea Ivan Costenaro e Michele Pasqualotto - iniziativa promossa da VINCI LA BANCA SRL (società partner di WinTheBank)



PROGRAMMA E DISCUSSIONE DELLA SERATA:



Apertura del partner Venetex SRL



“Venetex: La moneta complementare per favorire le aziende del territorio"



Relatore:Francesco Fiore, AD Del. Circuito Venetex Srl



SALIRANNO SUL PALCO:



Moneta complementare pubblica per il comune di Vicenza: MINIBOT - Esempi di applicazione pratica ed immediata



Relatore: Fabio Dragoni

________________________________



Banche ed Impresa: cosa si deve fare per ottenere credito oggi



Relatore: Valerio Malvezzi

________________________________



L’Europa Che Vogliamo



Relatore: Antonio Maria Rinaldi





Teatro SAN MARCO di VICENZA il giorno 06 FEBBARIO 2019



INIZIO EVENTO : Ore 20:30

FINE EVENTO: Ore 23:30



DETTAGLI EVENTO



L’evento si terrà al Teatro San Marco il giorno 06 Febbraio 2019, Mercoledì.





INIZIO ACCREDITAMENTO ed INGRESSO IN SALA : Ore 19:30





CHI SONO I RELATORI



Valerio MALVEZZI:



Valerio Malvezzi, economista, già Deputato in Parlamento in Commissione Finanze con delega di gruppo al settore banche, già Presidente di Garanzia Italia e consulente di società partecipate pubbliche in tema di credito e aiuti alle imprese, tratterà il tema del rapporto tra banche e imprese nel futuro italiano prossimo venturo.



Professore a contratto di comunicazione finanziaria all'Universita' di Pavia e co-fondatore di Win The Bank, il primo e tutt'ora unico progetto formativo privato specializzato sulla negoziazione bancaria tra banca e impresa, disegnerà l'evoluzione drammatica del settore bancario italiano offrendo al contempo a imprenditori e professionisti soluzioni pratiche e professionali per operare come impresa in Italia nella negoziazione bancaria nel quadro della rivoluzione del mercato del credito.



ANTONIO MARIA RINALDI:

Antonio Maria Rinaldi, dopo la laurea in economia alla LUISS alla fine del ’70 ha svolto molti incarichi operativi in banche italiane per poi passare dalla metà degli anni ’80 dal Servizio Borsa della Consob Sede di Milano alla Sofid, capogruppo finanziaria dell’ENI, fino a ricoprirne la carica di Direttore Generale. Attualmente esercita la libera professione ed è Docente di Politica Economica presso la Link Campus University di Roma è stato docente di Finanza Aziendale presso l’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara. Ha pubblicato nel 2011 “Il Fallimento dell’Euro?” e nel 2013 “Europa Kaputt,(s)venduti all’euro” per manifestare tutto il disappunto nell’attuale costruzione e conduzione europea. Con il suo maestro di politica economica, prof. Paolo Savona e con il prof. Michele Fratianni, ha concepito una proposta operativa per il consolidamento del debito pubblico italiano. E’ firmatario del Manifesto di Solidarietà Europea per il ritorno concordato alle valute nazionali e partecipa a convegni e trasmissioni radio-televisive sul tema dell’unione monetaria europea non mancando mai di esprimere la sua forte criticità. Presidente dell’Associazione Riscossa Italiana.





Fabio DRAGONI:



Imprenditore e manager, bocconiano, si occupa di sanità dopo aver lavorato per anni nel mondo delle banche locali. Dal 2014 non si dà pace. Lotta e scrive di moneta e libertà. Dal 2017 collabora col quotidiano “la Verità”



INGRESSO GRATUITO CON REGISTRAZIONE

per poter registrarsi cliccare qui:



http://bit.ly/conferenza-vicenza



PERCHE’ QUESTO EVENTO?



Questo evente nasce dal confronto quotidiano che vivo con la città di Vicenza con imprenditori, gente comune e operatori pubblici, ho appurato una scarsa conoscenza della situazione reale della nostra economia e degli strumenti possibili per ristimolare la propensione all’investimento e al consumo, sia in ambito locale pubblico, sia privato.



Ignoranza totale è presente per approcciarsi correttamente con le banche.



Sentendo l’esigenza di diffondere maggiormente una voce fuori dal pensiero unico dominante, ho raccolto l’aiuto di alcuni miei amici e contatti di zona, organizzando in un teatro del centro di Vicenza con capienza di circa 500 posti e raccogliendo alcuni sponsor.



Verranno spediti circa 100 inviti a tutte le associazioni, organizzazioni, enti, istituti di credito della zona per poter avere una platea più vasta possibile e di opinioni anche diverse, ma interessate a poter ricevere informazioni pratiche.



È naturale che più cassa di risonanza si dà all’evento anche dopo la sua realizzazione, tanto maggiore è la possibilità che ci venga chiesto di replicare anche in altre parti di Italia.









Per informazioni



Andrea Ivan Costenaro



Mail: costenaro@winthebank.com