"Veneti: Chi Siete?" alla Biblioteca di Trissino

Sabato 14 gennaio alle 16 presso la Biblioteca di Trissino in via Manzoni 10 si terrà l'incontro "Veneti: Chi Siete?" tra storia, lingua, cultura, identità, meriti e difetti di un popolo che non si conosce ancora attraverso un format completamente nuovo, divertente, irriverente e ricco di spunti di riflessione. Sarà una conversazione aperta sui Veneti e sulla loro essenza nel mondo. Relatore: dottor Alessandro Mocellin. A seguire verso le 17.30 ci sarà il primo Corso ProMotori Culturali Veneti. L'evento è organizzato dall'Academia de la Bona Creansa con il patrocinio del comune di Trissino. Infoline: 333.6287484. Ingresso libero.

