Venerdì, raccontare con il fumetto

Il corso ha lo scopo di avvicinare gli allievi alla conoscenza pratica e teorica del fumetto, conosciuto anche come “arte sequenziale”.

A partire dall’organizzazione di un testo personalizzato si attraverserà un breve percorso attraverso le diverse tecniche di disegno

per arrivare alla realizzazione del proprio fumetto.

1. Raccontare per immagini e costruire i personaggi

2. progettare uno storyboard e nozioni di disegno sulla figura e sulla prospettiva

3. Progettare una tavola di fumetto

4. eseguire tavole di fumetto

Docente: Andrea Rossetto, classe 1977, lavora come fumettista e illustratore dal 2004.

Ha collaborato e collabora in qualità di illustratore e disegnatore con svariate case editrici tra cui Walt Disney, Les Humanoides Associes, Soleil Editions, Bamboo, Vent D’ Ouest, Lisciani Giochi, Paravia Bruno Mondadori, Zanichelli, Cappelli, Lattes, Pearson, Rainbow, Renoir Comics, Star Comics.Tra i suoi fumetti pubblicati: Tengu-do, Sanctuaire Redux 5, Valter Buio 3 e 11, Huntik 13, Don Camillo a Fumetti 5 e 6, Toy Story: Tho the attic, Nelle terre dei Gal: La sfida di Salieri.

Attualmente è nello staff della serie Dragonero Adventures per Sergio Bonelli Editore.

Come colorista, professione che lo ha aiutato a entrare nel mondo del fumetto, ha realizzato per il mercato francese gli albi “Romano”, “Gemelos” e “Le retour de Dorian Gray tome 2”, per l’Italia vari albi del fumetto Huntik e le colorazioni per la serie “DK”. Insegna disegno e colorazione digitale presso la Scuola Internazionale di Comics di Padova. Ha una moglie e un figlio che ama molto.

Date: venerdì 7, 14, 21 e 28 settembre

Orario: 16.00 – 18.00

Iscrizioni:entro lunedì 3 settembre

Costo: 10 euro

Età minima: 14 anni

Età massima: 19 anni

I PARTECIPANTI DOVRANNO PORTARE:

Fogli A4 e A3 da 180—220 mg

Matite HB—B—2B—3B

Pennarello Nero Marker

Pennino e inchiostro nero (facoltativo)

Matite colorate (facoltativo)

Radiograph usa e getta 02—04—08

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni.

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone

ISCRIZIONI APERTE – Iscriviti qui: http://212.237.57.102/moodle

Il link porta al nuovo sistema di iscrizioni online.

Il primo passo da fare è creare gratuitamente un account personale, per poi iscriversi al corso provvedendo al pagamento online.

Per chi preferisce il “vecchio” metodo del pagamento in contanti o bancomat è sufficiente recarsi presso lo sportello Informagiovani

Nb: non è più possibile preiscriversi ai corsi!

Al momento dell’iscrizione è sempre necessario il pagamento (online o allo sportello)