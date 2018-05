Valdagno che Legge 2018 - il calendario degli appuntamenti

Il calendario completo di VALDAGNO CHE LEGGE 2018

Tutti gli eventi della rassegna sono gratuiti e ad accesso libero



Incontri con l'autore, reading musicali, letture tematiche, performance teatrali e musicali, passeggiate letterarie, con un calendario che vede la partecipazione di decine di realtà del territorio.



CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA

Sabato 5, 12, 19 maggio 2018, ore 10.00, Biblioteca Civica Villa Valle

Corso di lettura espressiva, ideato e condotto da Luca Toschi. Su iscrizione presso la Biblioteca.

A cura di Biblioteca Civica Villa Valle, v.le Regina Margherita 1

Info: 0445 424545 - biblioteca@comune.valdagno .vi.it





MOSTRA DEL FUMETTO

Da martedì 15 a venerdì 25 maggio, in Galleria dei Nani, Corso Italia 63

Esposizione dei lavoro finalisti del Concorso Nazionale del Fumetto - Città di Valdagno

Orari di apertura al pubblico: martedì 9.30 - 12.30 mercoledì, giovedì e sabato 16.30 - 19.00 venerdì 10.00 - 17.00

Domenica 20 maggio la mostra sarà visibile al Palalido, durante l'evento Valdagno Cosplay Comics & games.

A cura di Progetto Giovani Valdagno.

Info: 0445 405308 – info@progettogiovanivaldag no.it





LEGGERE FOGLIE

Martedì 15 maggio, dalle 9.30 alle 19.00 con letture alle 10.30 e 16.30, Giardino Superiore del Parco della Favorita

Esposizione ambientata dei racconti creati dal Gruppo Rendezvous. Letture ad alta voce con i bambini della classe 1B della Scuola Primaria Manzoni. (in caso di pioggia 22 maggio).

A cura di Centro Aurora – AULSS 8 Berica.

Info: 0445 414177 - centro.aurora@aulss8.venet o.it





ANNA CHE SORRIDE ALLA PIOGGIA. STORIA DI CALZINI SPAIATI E CROMOSOMI RUBATI

Martedì 15 maggio, ore 20.30, Sala Soster di Palazzo Festari

Incontro con Guido Marangoni, autore di “Anna che sorride alla pioggia. Storia di calzini spaiati e cromosomi rubati”.

A cura di Libreria Liberalibro



LETTURA CREATTIVA

Mercoledì 16 maggio, ore 10.30, Piazza del Comune

Bambini-libro che, a sorpresa, si trasformano... Un flash-mob tutto da leggere!.

A cura della Scuola primaria di Borne (classi 1A, 1B, 2°, 2B, 3°, 3B)



FUMETTIAMO: LA CICALA E LA FORMICA

Giovedì 17 maggio, ore 10.30, Scuola dell'Infanzia San Quirico, Via P. Maroncelli 3

I bambini della scuola dell'infanzia di S. Quirico animano con fumetti, danze e canti il racconto del libro "La Cicala e la Formica".

A cura della Scuola dell'Infanzia "San Quirico"



PAROLE DI DONNE

Giovedì 17 maggio, ore 20.30, Sala Marzottini, via Gaetano Marzotto, 1/c

Letture ed immagini tratte da libri di donne che hanno accompagnato l'attività della Commissione Pari Opportunità di Valdagno dal 2010 ad oggi. Con la partecipazione del coro Diapason diretto dal maestro Nicola Reniero.

A cura della Commissione Pari Opportunità' di Valdagno



SEGUI LA FRECCIA!

Venerdì 18 maggio, dalle ore 20.00 con partenze scaglionate, Scuola Primaria di Novale, via Montello 4

Story walk: passeggiata a tappe dentro e fuori la scuola. Ad ogni tappa una lettura e un pezzo di puzzle, per ricostruire insieme un'illustrazione del libro letto.

A cura della Scuola Primaria Novale



L'UNIVERSO RACCHIUSO

Venerdì 18 maggio, ore 20.30 in Biblioteca Civica Villa Valle, Viale Regina Margherita

Incontro con la giapponese Nara Toyomi per scoprire insieme i giardini orientali, forme d'arte che racchiudono un piccolo universo. Parleremo della concezione degli spazi e dei colori e dell'uso meditativo degli stessi.

A cura di Terre di Lettura e Biblioteca Civica Villa Valle



PAROLE AL MERCATO

Sabato 19 maggio dalle 10.30 alle 12.00, Piazzale Rivoli

Lettori a sorpresa fra i banchi del mercato agricolo.

A cura di Coop. Canalete e Terre di Lettura



BANCARELLA DI LIBRI E FUMETTI

Sabato 19 maggio dalle 11.00 alle 19.00, al Ponte Briscola, lungo la Pista Ciclabile

Libri e fumetti scontati per tutte le età.

A cura di Edicola "Maglio"



TRUCCABIMBI E LETTURE

Sabato 19 maggio dalle 15.30, Original Marines, corso Italia 73

Truccabimbi e letture di fiabe ai bambini. (In caso di pioggia sabato 26 maggio).

A cura di Negozio Original Marines

GOCCIA DOPO GOCCIA: VALDAGNO E L'ACQUA

Sabato 19 maggio ore 16.00, Lago di Pesca Sportiva e Centrale Idroelettrica dei Marchesini

Letture, racconti e suggestioni sull'acqua e la sua importanza per il nostro territorio. Visita guidata alla storica centrale idroelettrica, aperta per l’occasione!

A cura dell’Associazione Provaldagno.

Info: 0445 480909 - associazione@provaldagno.c om



LA PRIMA ORA DEL GIORNO

Sabato 19 maggio, ore 17,30, Boutique del Conte, via Garibaldi 8

Incontro con l’autore Anna Martellato “La prima ora del giorno”.

A seguire aperitivo. A cura di Boutique Del Conte Valdagno



SALUMI, VINO E POESIA

Sabato 19 maggio, ore 18,30, Lallo e Lolli, Via Guglielmo Marconi 2

Letture, poesie e degustazioni. (in caso di pioggia sabato 26 maggio). A cura di Lallo & Lolli - Gastronomia, Salumi e Formaggi



I POETI DELLA RIVOLUZIONE

Sabato 19 maggio, ore 19.30, Il Favorito Bar Caffè, via Parco della Favorita 15

La rivoluzione Russa secondo Aleksandr Blok, Vladimir Majakovskij, Boris Pastenak, Valerij Brjusov e gli altri. Letture di Martino Impuro e accompagnamento musicale.

A cura di IL Favorito Bar Caffè



VALDAGNO COSPLAY COMICS & GAMES

Domenica 20 maggio, alle 10.00 alle 19.00, Palalido, via Alessandro Volta

Mostra mercato del fumetto, gara di Cosplay, tornei di giochi di ruolo e videogiochi, esposizione straordinaria della Mostra dei lavori del Concorso Nazionale del Fumetto Città di Valdagno. Alle 17.00 premiazione del vincitore del Concorso.

A cura di Il Mondo Virtuale Valdagno Schio con Progetto Giovani Valdagno

Info:

Progetto Giovani Valdagno: 0445 405308 - info@progettogiovanivaldag no.it

Il Mondo Virtuale: 0445 401622 – ilmondovirtuale@gmail.com



LEGGERE LA MONTAGNA

Domenica 20 maggio, ore 9.00, ritrovo al Palazzetto dello Sport

Escursione letteraria nei pressi del Rifugio CAI Cesare Battisti, in località Gazza. Su iscrizione entro il 19 maggio in sede CAI.

A cura di Sezione Cai Valdagno

Info: 0445 407201 - cai@caivaldagno.it



BANCARELLA DI LIBRI E FUMETTI

Domenica 20 maggio, dalle 11.00 alle 19.00, al Ponte Briscola, lungo la Pista Ciclabile

Libri e fumetti scontati per tutte le età.

A cura di Edicola "Maglio"



LETTURE IN LIBERTA'

Martedì 22 maggio dalle 10.00 alle 11.30, nei Parchi gioco di Valdagno.

Letture e scambio di libri al parco giochi. Poi tutti in classe per disegnare le storie!

A cura della Scuola dell'Infanzia Belfiore



FIGLIA DELL'ANGELO

martedì 22 maggio, ore 18.30, Libreria De Franceschi, via Manzoni 7

Incontro con Giancarlo Bertinazzo, autore del libro fantasy "Figlia dell'Angelo". A cura di Libreria De Franceschi



READING CHALLENGE CLUB

Mercoledì 23 maggio, ore 17.00, parco di lettura della Biblioteca Civica Villa Valle

Primo appuntamento con i partecipanti della “Reading Challenge: 12 libri in 12 mesi”. A cura della Biblioteca Civica Villa Valle



C'ERA UNA VOLTA IL GELATO...

Mercoledì 23 maggio, ore 20.30, Il Gelataio, Via Garibaldi 1, all'angolo di Piazza Roma

Come e quando nasce il gelato? Racconto, dimostrazione con macchina d'epoca e degustazione del gelato di una volta.

A cura di Il Gelataio Di Zerbato Giuseppe