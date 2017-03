"Uomini, topi e molecole: il cancro dal male oscuro alla medicina personalizzata" a Schio

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA DIVULGATIVA ALLA MOSTRA "OLTRE L'UOMO" DI SCHIO

Mercoledì 29 marzo alle 21 si terrà l'incontro "Uomini, topi e molecole: il cancro dal male oscuro alla medicina personalizzata" per la rassegna divulgativa della mostra "Oltre l'Uomo: Da Leonardo alle Biotecnologie". Il relatore Marco Alessandro Pierotti, direttore scientifico dell'Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, che promuovere l’attività di ricerca nelle patologie pediatriche, in particolare nei campi dell’oncologia, della genetica, delle malattie metaboliche e della medicina rigenerativa, intratterrà il pubblico con un format, che ha già riscontrato notevole successo in altre città. La serata si sviluppa sul percorso, che ha portato la malattia cancro da "male oscuro", connotato da sempre in modo negativo e scarsamente compreso, a una malattia nota e affrontabile grazie alle nuove frontiere della medicina personalizzata. Modererà gli interventi il giornalista Luca Fabrello, portavoce di Distretto della Scienza e della Tecnologia. Ingresso libero. Per ulteriori informazioni: www.distrettoscienza.it - pagina facebook della mostra “Oltre l’Uomo” - luca.fabrello@distrettoscienza.it.

ELENCO INCONTRI