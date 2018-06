"Turisti in poltrona 2018": dalla Londra dei Beatles fino al Perù

L’Assessorato alle Politiche Giovanili della Città di Montecchio Maggiore presenta la rassegna di racconti di viaggio TURISTI IN POLTRONA che quest’anno giunge alla sua 20^ edizione e sarà parte integrante del cartellone culturale Estate d’Eventi.

Durante le quattro serate scopriremo la Londra dei Beatles (aka “ma John ha veramente camminato qui?”) (18 giugno), viaggeremo tra Senegal e Gambia con Solidarietà su due ruote nel Sahara (25 giugno), passeremo in Ki Ki So So Lhargyalo – trekking in Ladakh, percorrendo antiche vie carovaniere (2 luglio) fino ad arrivare a vedere I paradisi del Perù (9 luglio).

Tutti gli incontri, a ingresso libero, si svolgeranno i lunedì sera dal 18 giugno al 9 luglio 2017 alle ore 21:15 presso il Giardino della Biblioteca Civica, via San Bernardino (in caso di maltempo in Sala Civica di Corte delle Filande.)

L’organizzazione tecnica è a cura dell’InformaGiovani.

Per info: InformaGiovani

0444 490934 – infogiomm@interplanet.it - www.infogiomm.it – Facebook: InformaGiovani di Montecchio Maggiore

PROGRAMMA:

18 GIUGNO

LA LONDRA DEI BEATLES

(AKA “MA JOHN HA VERAMENTE CAMMINATO QUI?”)

di Luca Pellizzaro

Londra è una città densa di storia e di arte. Ma quando si parla di musica ci si accorge che le vie sono piene di “fantasmi” tanto che sembra di vedere “passeggiare” la storia della musica moderna. I Beatles hanno vissuto la Capitale molto di più di altre rock bands famose e hanno “segnato” con la propria musica molti degli edifici, delle vie e delle zone di Londra.

25 GIUGNO

SOLIDARIETÀ SU DUE RUOTE NEL SAHARA

di Mirco Targon e Alice Zanni

Il viaggio a Dakar è il sogno di molti viaggiatori, dove l' avventura, il deserto e l'Africa sono i denominatori comuni. Vivere e raccontare il viaggio a Dakar con Alice in sella alla propria moto è già un esperienza unica e indimenticabile, ma il nostro viaggio si è arricchito quando abbiamo saputo unire il piacere del viaggio all'aiuto di una persona che ne aveva bisogno. Gli occhi grandi, neri e lucidi di un ragazzo senza nulla nel deserto, sono stati la nostra grande ricompensa.

2 LUGLIO

KI KI SO SO LHARGYALO – TREKKING IN LADAKH, percorrendo antiche vie carovaniere.

di Rosanna Bassan e Ennio Savio

Spettacolari monasteri tibetani, celo di un azzurro indescrivibile ed alte montagne… Chiamato anche piccolo Tibet, il Ladakh è una regione di grande fascino racchiusa tra le catene del Karakorum e dell’Himalaya, in India del nord. In questa regione meravigliosa, aperta al turismo solo dal 1974, siamo andati a scoprire gli angoli più nascosti percorrendo le antiche vie commerciali che hanno visto per centinaia di anni il passaggio di carovane che trasportavano i beni di scambio a dorso di asini, cavalli e yak, attraversando valli silenziose e incontrando villaggi raramente visitati.

9 LUGLIO

I PARADISI DEL PERÙ

di Lucia Dante

Il 30 giugno 2017 sono atterrata a Lima, pronta a trascorrere un mese alla scoperta di questo paese. La mia prima tappa è stata Corona, un quartiere della sconfinata periferia della capitale, dove ho fatto volontariato in un asilo; la seconda sono state invece le meraviglie classiche del Perù, da Machu Picchu al lago Titicaca. Due volti dello stesso paese, due bellezze diverse ma ugualmente forti e un viaggio per conoscerle entrambe.