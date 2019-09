Teatro San Marco, tre incontri nel segno del racconto

«Incontri a teatro», è il titolo scelto per un ciclo di tre eventi che ruotano appunto attorno al teatro parrocchiale San Marco di Vicenza in contrà San Francesco 76, struttura che fa parte della rete dei teatri civici del capoluogo. Si tratta di eventi che a partire da domani 11 settembre si muoveranno lungo direttrici ben distinte rispetto alle quali sarà però «il concetto del racconto» a costituire il filo rosso che lega «intimamente» le tre iniziative.

Il primo evento in cartellone è previsto per domani, ossia mercoledì 11 settembre alle 18,oo proprio al San Marco. Il titolo dell'incontro è «Dog and friends». Nella esedra del San Marco, Manuel Bendoni, responsabile per il coordinamento delle attività teatrali di contrà San Francesco incontrerà la dottoressa Sara Faggin, esperta in comportamento canino: sarà l'occasione per fare «quattro passi nel mondo degli animali d'affezione». Più nel dettaglio l'incontro prenderà la forma di una intervista-conferenza durante la quale sarà affrontato il tema del rapporto tra uomo e animali domestici. Ci sarà spazio anche per alcuni suggerimenti «al fine di dare vita a relazioni positive con questi ultimi». Nel corso della trattazione «si parlerà di quanto i cani siano intrinsecamente legati al nostro modo di vivere, di quanto crescano e di quanto cambino con noi». Nel proseguo della serata la scrittrice vicentina Monica Vaccaretti presenterà alcuni suoi racconti brevi rispetto ai quali «i nostri amici a quattro zampe saranno chiaramente al centro della narrazione».

Il giorno seguente, ossia il 12 settembre alle 18,oo sempre Vaccaretti e sempre nella esedra del San Marco sarà la protagonista dell'evento «Racconti in corso». In quell'occasione la scrittrice presenterà in anteprima alcuni brani tratti dai racconti in fase di stesura per il suo prossimo libro, racconti per l'appunto ambientati in corso Fogazzaro a Vicenza, ispirati a mestieri «più o meno antichi» nonché «al fascino di una strada vicentina talvolta dimenticata». Il pasticcere, il gemmologo, l'enotecario, la sarta d'alta moda, il gioielliere, il droghiere pugliese, il corniciaio, l'incisore, il commerciante casalinghi. «Gente vicentina e forestiera che in corso Fogazzaro ha una bottega che ama e spesso ha anche una casa. Si tratta di persone che - spiega la Vaccaretti - danno anima e vita a quel tratto di corso che va da Porta Santa Croce all'incrocio di San Biagio» che è considerato uno dei rioni tipici della città del Palladio. La narrazione sarà accompagnata dalla musica al piano di Alessandro De Gobbi e dalla partecipazione del coordinatore Bendoni.

Il giorno successivo, ovvero venerdì 13 alle 17,30 questa narrazione incentrata sulle realtà rionali avrà un epilogo «per così dire in loco». Nel giardino della storica pasticceria Aliani di corso Fogazzaro 165, ancora Bendoni, incontrerà la pasticcera Michela Aliani. La quale nel corso d'una dimostrazione pratica parlerà «della sua passione diventata mestiere e della sua arte come tradizione di famiglia». Peraltro «nello spirito della iniziativa il dialogo tra Aliani e Bendoni non sarà l'unico protagonista» visto che la conversazione sarà affiancata dalle letture di Vaccaretti a sua volta accompagnata dalle note della violoncellista Sofia Camazzini. Per contatti: teatro San Marco di Vicenza, +393482436704; 0444-921560.