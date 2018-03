Teatro Olimpico: nel periodo pasquale orario prolungato fino alle 19

Aperture prolungate fino alle 19 per il Teatro Olimpico nei prossimi tre sabati, oltre che a Pasqua e Pasquetta. Lo ha deciso la giunta considerando che aprile registra tradizionalmente un incremento notevole del flusso di visitatori, complici le festività pasquali e il periodo primaverile, cui quest'anno si aggiungono le ultime settimane di apertura della mostra “Van Gogh tra il cielo e il grano” in Basilica Palladiana, che a sua volta, proprio per questo, osserverà orari più estesi.

Pertanto, i sabati 24 e 31 marzo e 7 aprile, domenica di Pasqua 1 aprile e lunedì di Pasquetta 2 aprile, il Teatro Olimpico chiuderà alle 19 anziché alle 17, con ultima entrata alle 18.30.

“Sarà un'occasione in più offerta ai turisti nella nostra città, che ci aspettiamo arrivino in misura superiore alla norma – dichiara il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d'Elci -. Questa maggiore richiesta di accesso ci permette un'apertura prolungata del Teatro Olimpico per due ore. Ma non è una soluzione che può avere continuità, almeno al momento. Ad oggi – spiega il vicesindaco – il Teatro Olimpico e gli altri musei non consentono un'apertura più estesa, che comunque, così com'è ora, è in linea con gli orari di apertura degli altri musei italiani e internazionali. Il flusso di visitatori e gli incassi, infatti, non coprirebbero i costi di gestione. Ma non è detto che i trend di crescita molto significativi che registriamo ultimamente non permettano tra qualche anno di ampliare gli orari di apertura. Ce lo auguriamo tutti”.

Alla temporanea variazione di orari che interessa il Teatro Olimpico si adeguerà anche la biglietteria dell'ufficio Iat di piazza Matteotti nei giorni di Pasqua e Pasquetta, con un'apertura straordinaria fino alle 18.30.

Infine, come da tradizione, è stata disposta l'entrata gratuita alla chiesa di santa Corona nei giorni di venerdì santo 30 marzo e sabato 31 marzo per le celebrazioni liturgiche legate all'esposizione della reliquia della Santa Spina, motivo di visita dei fedeli per la devozione e la preghiera.