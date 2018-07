Summertime Drive In: A movie about movie posters

Ciak, è la volta del cinema per le serate speciali di Summertime alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza.

Mercoledì 18 luglio è in programma il terzo dei quattro appuntamenti in calendario, ciascuno dedicato ad uno dei temi - calcio, musica, cinema e viaggi - della mostra di illustrazione Summertime, realizzata in collaborazione con l’Associazione Illustri ed aperta al pubblico fino al 26 agosto prossimo.

Per la serata del 18 luglio Drive in propone un’esclusiva per l’Italia: la proiezione di 24x36: A Movie About Movie Posters, un documentario del 2016 che alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari verrà proiettato grazie alla collaborazione con FilmRise.

Il film vede la partecipazione del regista Joe Dante (Gremlins, Salto nel Buio) e di artisti come Roger Kastel, Paul Ainsworth, Laurent Durieux e Orlando Arocena (presente in mostra). La proiezione sarà preceduta da una presentazione di Ale Giorgini, disegnatore che ha esposto alla Hero Complex Gallery di Los Angeles dove è ambientato parte del documentario.

Per l’occasione la mostra Summertime sarà straordinariamente aperta al pubblico fino alle ore 22.00, con ingresso gratuito. L’esposizione collettiva di illustrazione presenta oltre 170 opere di 64 illustratori internazionali, dedicate ai grandi campioni del calcio, alla reinterpretazione delle locandine cinematografiche di classici e film cult, a band e rockstar di diverse epoche musicali e alle più iconiche e amate città del mondo.

Tra gli autori ci sono Orlando Arocena (USA/Messico, vincitore di un Clio Award), Stanley Chow (UK), Lisk Feng (Cina, vincitrice di una Medaglia d’oro alla Society of Illustrators) e gli italiani Riccardo Guasco, Marina Marcolin, Gloria Pizzilli, Ale Giorgini, Francesco Poroli, Gianluca Folì, Mauro Gatti. Il programma della serata prevede alle ore 19.00 un happy hour con visita alla mostra e degustazione di birre artigianali e snacks, e alle 20.00 inizio della proiezione del documentario, in lingua originale, 24x36: A movie About Movie Posters (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili).