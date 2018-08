Summertime alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari: Classe Turistica

E’ dedicata ai viaggi – dopo calcio, musica e cinema – la quarta serata speciale organizzata nell’ambito della mostra di illustrazione Summertime, realizzata con Associazione Illustri e allestita alle Gallerie fino al 26 agosto 2018.

Stasera il cortile barocco di Palazzo Leoni Montanari ospiterà Classe Turistica, un viaggio virtuale assieme a Zeppelin e a Cammini Veneti.

Zeppelin, eccellenza della creatività applicata al mondo dell’impresa, quella turistica in particolare, sedici anni fa ha lanciato l’idea un po’ folle delle vacanze in bicicletta. Oggi i suoi clienti girano il mondo non solo su due ruote ma anche a piedi, in barca, in minibus o con i mezzi pubblici, all’insegna dello slogan “l’altro viaggiare”. Cammini Veneti è un’associazione che organizza itinerari lungo vie verdi che toccano paesi secondari non sfigurati dall'industrializzazione selvaggia, ispirandosi a celebri percorsi come il Cammino di Santiago o la Via Francigena.

Un reading farà da introduzione a una serata che regalerà suggestioni e tanta voglia di partire. Saranno presenti Elena Riatti di Zeppelin, Andrea Cevese presidente dell’Associazione Cammini Veneti, l’attore Stefano Capovilla.

Il programma della serata:

ore 19.00 happy hour con degustazione di birre Ofelia

ore 20.00 reading e talk Classe Turistica

Per l’occasione la mostra Summertime sarà straordinariamente aperta fino alle ore 21.00, con ingresso libero.

L’esposizione collettiva di illustrazione presenta oltre 170 opere di 64 illustratori internazionali dedicate ai grandi campioni del calcio, alla reinterpretazione delle locandine cinematografiche di classici e film cult, a band e rockstar di diverse epoche musicali e alle più iconiche e mate città del mondo. Tra gli autori ci sono Orlando Arocena (USA/Messico, vincitore di un Clio Award), Stanley Chow (UK), Lisk Feng (Cina, vincitrice di una Medaglia d’oro alla Society of Illustrators) e gli italiani Riccardo Guasco, Marina Marcolin, Gloria Pizzilli, Ale Giorgini, Francesco Poroli, Gianluca Folì, Mauro Gatti.

Informazioni: Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza Contra’ Santa Corona, 25 dal 13 giugno al 26 agosto 2018 ingresso alla mostra gratuito da martedì a domenica dalle 10 alle 18 / aperture straordinarie in occasione degli eventi serali e il 15 agosto numero verde 800.578875 www.gallerieditalia.com info@palazzomontanari.com