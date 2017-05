"Storia e Leggenda dell'Eremo di San Cassiano" a Vicenza

Sabato 20 maggio alle 16.30 ci sarà la presentazione del libro "Storia e Leggenda dell'Eremo di San Cassiano" con la presenza dell'autore Enrico Gleria per l'ultimo appuntamento con la rassegna culturale "Incontriamoci al Museo 2017" nella sala conferenze del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza in contrà Santa Corona 4. Lo scrittore racconterà non solo la storia dell'Eremo a Lumignano di Longare, ma anche l'intensa e prolifica attività del Gruppo Speleologico Proteo, attivo nella ricerca speleologica da oltre quarant'anni. Ingresso libero. Posti limitati con accesso per massimo di 99 persone. Per informazioni: comune di Vicenza in corso Palladio 98 - www.comune.vicenza.it - tel. 0444.221226 - fax 0444.221231 - twitter: @CittadiVicenza - facebook: https://www.facebook.com/cittadivicenza.

