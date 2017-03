"Storia e Leggenda dell'Eremo di San Cassiano" a Sossano

Venerdì 10 marzo alle 20.45 verrà presentato il libro "Storia e Leggenda dell'Eremo di San Cassiano" a a cura del Club Speleologico Proteo Vicenza presso Villa Gazzetta di Sossano (sala al piano terra) in via Roma. L'evento è organizzato dagli Amici di Villa Gazzetta con i patrocini del comune di Sossano e dell'Unione Comuni Basso Vicentino. Ingresso libero. Per informazioni sulla disponibilità e sul prezzo del libro: csproteo@gmail.com. L'apertura al pubblico dell'Eremo di San Cassiano è gratuita ed avviene la prima domenica del mese dalle 9 alle 17 con visite guidate curate dall'associazione Speleo Proteo Vicenza (388.9945331).

EREMO DI SAN CASSIANO (vedi origini e storia): e' uno dei siti più affascinanti del territorio vicentino a Lumignano di Longare nel versante orientale dei Colli Berici lungo la riviera Berica. La sua lunga storia (VI/VII/XII secolo) e la peculiarita' dell'ambiente circostante creano un contesto unico. Il colpo d'occhio e' suggestivo: abbarbicato a metà della collina l'eremo è incastonato in una cornice di pietra bianca calcarea lavorata dall'erosione del mare tropicale, che verso la fine dell'epoca Oligocenica (37.5-23 m.a.) cominciò a modellare la roccia. Oltre all'edificio e ai "covoli", la flora e la fauna presenti sono particolari.

