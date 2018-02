"Storia dell'Arte - Terapia" a Montecchio Maggiore

STORIA DELL' ARTE - TERAPIA

Un percorso alla scoperta del proprio mondo interiore attraverso il disegno e l’espressività artistica e l’osservazione delle grandi opere d’arte.

Cosa volevano trasmetterci i grandi pittori del passato? Cosa ci comunicano i loro dipinti?

Gli incontri saranno permetà teorici, dedicati alla scoperta di ciò che sta dietro ai quadri, fornendo semplici strumenti di comprensione dell’arte; e per metà pratici, dedicati a disegnare ed esprimere particolari aspetti di noi stessi e confrontando nel gruppo ciò che è emerso. Non serve avere alcuna preparazione artistica. In altre parole, si tratta di completare l’aspetto “attivo” con quello “contemplativo”.

L’obiettivo finale sarà di fare sì che la persona possa utilizzare gli strumenti appresi per la propria crescita producendo un disegno, ma anche contemplando l’opera in un museo o in una chiesa, ampliando le sue possibilità di crescita personale.

Insegnante: Valeria Franco

Durata: 7 incontri da 2 ore

Quando: ogni mercoledì dal 28 marzo al 16 maggio, dalle ore 20.30 alle 22.30.