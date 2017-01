"Startupper" sugli innovatori del business futuro a Schio

Lunedì 30 gennaio dalle 18 alle 19 si terrà l'incontro "Professione Startupper" con Matteo Scapin presso le Barchesse di Palazzo Fogazzaro a Schio in via Pasini 46 per il ciclo di appuntamenti "Alla Scoperta delle Professioni: Una Bussola per diventare grandi", organizzato dall'Informagiovani Schio. Lo "startupper" è un'innovatore alla sua prima volta nel mondo dell’imprenditoria, anche se, di solito, la "startup" (nuova società o organizzazione di "business venture" progettato per una rapida crescita) viene creata dopo aver accumulato una significativa esperienza di lavoro. Infatti quasi la metà di questi giovani imprenditori ha più di 4 anni di esperienza lavorativa, mentre il 30% circa ha lavorato da 1 a 3 anni. Solo 1 su 4 si lancia nel mercato delle "startup" senza aver avuto precedenti esperienze. In genere lo "startupper" ha una laurea in area economica (35%) o informatica (40%) ed è probabile che abbia trascorso un periodo all'estero: nelle statistiche 2 su 5 hanno vissuto per almeno tre mesi in un paese straniero. Uno su due ha scelto il mondo di internet o della tecnologia informatica come area di occupazione, ma stanno emergendo altri settori. L'identikit classico vuole che lo "startupper" sia maschio nell’87% dei casi e sulla trentina (41%), provenendo nella maggior parte dei casi dalle regioni del nord Italia. Ingresso libero con adesione gradita a: informagiovani@comune.schio.vi.it.

