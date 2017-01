"Sport Come Prevenzione al Disagio Giovanile" con l'arbitro Daniele Orsato

Martedì 7 febbraio alle 20.15 nella sala consiliare di Torrebelvicino in piazza Aldo Moro 7 si terrà l'incontro "Lo Sport Come Prevenzione al Disagio Giovanile" con il arbitro internazionale di calcio Daniele Orsato, nativo di Recoaro Terme e appartenente alla sezione A.I.A. di Schio, che interverrà come relatore d’eccezione, per il secondo appuntamento del ciclo di incontri "Genitori a Scuola" (vedi programma) a cura dell'Istituto Comprensivo "Monte Pasubio" di Valli del Pasubio e Torrebelvicino. L'incontro sarà utile ai genitori per crescere sotto il profilo della gestione del proprio rapporto con i figli sulle problematiche legate al periodo pre-adolescenziale. Gli appuntamneti sono rivolti a papà e mamme degli studenti degli alunni di scuole materne, elementari e medie. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI