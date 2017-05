"Spinocchio": Don Antonio Mazzi a Lonigo

Domenica 14 maggio alle 16 il festival di letteratura e di arti varie "Caratteri Mobili" (12-15 maggio) ospiterà Don Antonio Mazzi, che presenterà il suo nuovo libro "Spinocchio" sul mondo adolescenziale in piazza Garibaldi a Lonigo. Don Mazzi prende da Pinocchio le amicizie, le avventure, gli sbagli e le caratteristiche. Se la sua storia di Pinocchio è quella di un adolescente, per Don Antonio dovrebbe venir fuori anche un finale positivo e bello, come una cena con Geppetto attorno ad un tavolo e non nella pancia della balena. Partecipazione gratuita.

La giornata conclusiva della manifestazione prevede anche altri appuntamenti interessanti: alle 10.30 in piazza Garibaldi lo spettacolo "La Principessa Piccolina" per bambini dai 5 ai 9 anni con l'attore Pino Costalunga; alle 15.30 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi il workshop di recitazione con Giulio Vanzan per ragazzi dai 10 ai 15 anni; alle 17 in piazza Garibaldi l'incontro "Ogni Giorno tra Scienza e Politica" con la biologa e senatrice Elena Cattaneo; alle 18.30 in piazza Garibaldi l'incontro "DaVinCiClone: Il Segreto di Leonangelo" per la presentazione del libro omonimo con la presenza dell'autore Gianpaolo Guida e l'attrice Gloria Guida. Alle 19.30 in piazza Garibaldi chiusura del festival "Caratteri Mobili" con buffet e brindisi offerto dalle cantine sponsor dell'evento.

SPINOCCHO (Exodus - 2017): Don Antonio Mazzi scrive "Spinocchio" non in senso dispregiativo, perchè sarebbe un po’ tutto quello che è stato Pinocchio, ma alla rovescia: bambino, non burattino; pieno di libri e di zainetti; a scuola con il telefonino; con un papà, o due, e quattro nonni (perché Geppetto è più un nonno che un papà); con tanti amici più lepri che gatti, più oche che volpi. Il paese dei balocchi ha infiniti nomi, pur essendo senza balocchi.

