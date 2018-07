Sotto Torchio: il fascino della bottega storica più stimolante di Vicenza

MERCOLEDI’ 25 LUGLIO ore 20 - visita guidata alla Bottega storica STAMPERIA D’ARTE BUSATO a Vicenza.



“Se fai questo lavoro, devi stampare ogni giorno o perdi la mano” (Giancarlo Busato)



Nell’ambito degli INCONTRI CON L’ARTE, Officina della cultura organizza una visita guidata presso la STAMPERIA D’ARTE BUSATO, Giancarlo Busato ci racconterà la storia della stamperia e come nasce una stampa d’arte, spiegandoci le diverse tecniche di stampa scelte dagli artisti per dar vita alla propria opera.

Oltre al racconto, Giancarlo Busato sarà coadiuvato dall'artista Mirta Caccaro, ci mostreranno tutto il processo produttivo, la preparazione del supporto, l’incisione dell’artista e la stampa finale.



L’OPERA DI MIRTA CACCARO VERRA’ ESTRATTA A SORTE TRA I PRESENTI



Oltre ad assaporare più di settant’anni di storia, a fine serata brindiamo alle meritate vacanze per poi ritrovarci a settembre con le nostre nuove proposte.





Per iscrizioni e qualsiasi ulteriore informazione non esitate a contattarci all’indirizzo info@officinaculturavicenza.com.



La visita è riservata ai soci di Officina della Cultura.



Il ritrovo è previsto di fronte alla Stamperia Busato, in contrà Porta Santa Lucia 38, Vicenza alle ore 19,50



Massimo 20 partecipanti