Sorsi d’Autore a Montecchio Maggiore con Gaetano Curreri

E’ il leader degli Stadio Gaetano Curreri il protagonista del secondo appuntamento di Sorsi d’Autore, la rassegna culturale ed enogastronomica nelle più belle ville venete, che venerdì (6 luglio) alle 21 farà tappa a Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore. Curreri dialogherà con il giornalista e critico musicaleDario Salvatori. L’ingresso è gratuito .

L’evento è organizzato da Istituto Regionale Ville Venete e Fondazione Aida in collaborazione con la Provincia di Vicenza, il Comune di Montecchio Maggiore e RetEventi Cultura Veneto. Un incrocio di calici di buon vino, racconti, aneddoti e cultura. Questa è la formula di Sorsi d’Autore, giunta alla XIX edizione, una manifestazione che mixa location eccezionali, ospiti di primo piano del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport e degustazioni di vini veneti d’eccellenza.

Quello di venerdì sarà un percorso in “quarant’anni nel cuore della musica italiana”, così come recita il sottotitolo del libro Generazione di fenomeni scritto da Curreri a quattro mani con Fabio Masi, in cui racconta la storia degli Stadio dalle prime radio pirata all’era delle radio commerciali, dai concerti nei locali di provincia ai palcoscenici internazionali. Un autentico laboratorio di canzoni di successo che ha saputo rinnovarsi continuamente, rimanendo fedele alla propria anima originaria.

Protagonisti poi, accanto a Curreri, anche i vini veneti d’eccellenza: durante la serata la Tenuta Sant’Antonio-Famiglia Castagnedi presenterà, infatti, il suo bianco veneto IGT e il suo Amarone della Valpolicella “Telos”.

Prima della serata con Curreri e Salvatori sono in programma altri due appuntamenti. Alle 19 la degustazione guidata dei vini della cantina Tenuta Sant’Antonio , accompagnati dai formaggi del Consorzio di tutela del formaggio Asiago DOC e dai prodotti di Antonio Fiore Alimentare e Salumeria di Eustacchio.Nella degustazione guidata da un sommelier AIS Veneto si potrà scoprire tre vini della cantina (evento a pagamento, su prenotazione: Tel. 045.8001471 – 045.595284, fondazione@fondazioneaida.it).

Alle 19.30 è invece in programma una visita guidata a Villa Cordellina Lombardi (a pagamento, sempre su prenotazione: Tel. 045.8001471 – 045.595284,fondazione@fondazioneaida.it).

Programma

ore 19 Degustazione guidata dei vini della Tenuta Sant’Antonio, accompagnata da un sommelier AIS Veneto (a pagamento, prenotazione obbligatoria)

ore 19.30 Visita guida alla villa (a pagamento, prenotazione obbligatoria)

ore 21.00 Incontro con Gaetano Curreri, intervistato da Dario Salvatori (ingresso gratuito)

Gaetano Curreri è nato a Bertinoro, in provincia di Forlì. Con Vasco Rossi lavora nella mitica Punto Radio e produce per lui il primo disco, Non siamo mica gli americani. Subito dopo, inizia a suonare con Lucio Dalla nei celebri concerti del tour Banana Republic, e il suo gruppo prende il nome di Stadio. Nella sua lunga carriera costellata di successi ha tenuto a battesimo nomi celebri, tra cui Luca Carboni, e ha lavorato con artisti del calibro di Francesco Guccini, Roberto Roversi, Alessandro Bergonzoni, Francesco De Gregori.

Sorsi d’Autore è un’iniziativa promossa da Istituto Regionale Ville Venete e Fondazione Aida, con il patrocinio di Regione Veneto e Veneto Turismo e con la partecipazione di AIS Veneto. La manifestazione fa parte dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

L’edizione 2018 è partita con Massimo Giletti il 1° luglio da Villa Violini Nogarola a Castel d’Azzano (VR). Quindi, altri tre appuntamenti in calendario in altrettante ville venete: venerdì 6 Curreri a Villa Cordellina Lombardi, sabato 7 luglio Laura Morante a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin a Vescovana (PD) e, in chiusura, Martin Castrogiovanni domenica 8 a Villa Badoer di Fratta Polesine (RO).