Serata di Cultura e cucina araba a Lonigo

Programma della serata:

A. A cura di Magidah El Amir presso la sede di El Amir Traduzioni in Via Cesare Battisti 170/H a Lonigo:

1. Introduzione storico-culturale sul mondo arabo, sul codice alimentare islamico e sulle tradizioni arabe- mediorientali a tavola .

2. Illustrazione teorica delle seguenti ricette culinarie mediorientali senza glutine:

• FATAYER AS-SABANEKH “Pasticcini salati agli spinaci “

• QATÂYEF DOLCI equivalenti alle FRITTELLE DOLCI



B. A cura di Vesna Pavlovic Gallo preso il laboratorio di Mondo Nuovo in Via Cesare battisti 168/F a Lonigo:

1. Illustrazione pratica delle ricette: dolce QATÂYEF DOLCI e salata: FATAYER AS-SABANEKH

2. Preparazione delle ricette con partecipazione dei presenti



3. Degustazione di quanto illustrato e prodotto



A seguito della serata verranno distribuiti i prodotto dolci e salati illustrati e cucinati con cura e maestria da Vesna e le relative ricette.



La serata avrà luogo con un minimo di 5 persone



La prenotazione è obbligatoria al numero 3479568631 (Magidah) oppure 3485422421 (Vesna)