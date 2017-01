"Segnali e comportamenti di violenza fisica o psicologica sulle donne" a Montecchio Maggiore

Martedì 17 gennaio alle 20.30 si terrà l'incontro "Non facciamo finta di nulla: Segnali e comportamenti che sfociano in violenza fisica o psicologica sulle donne" per una serata contro la violenza sulle donne presso la Sala Civica di Corte delle Filande a Montecchio Maggiore. Relatori: Dottor Alessandro Bellin (psicologo e psicoterapeuta) e Dottoressa Jessica Claudet (psicologa e sessuologa) Info Ufficio Sport: 0444.705770 - sport@comune.montecchio-maggiore.v.it. Partecipazione libera.

ELENCO INCONTRI