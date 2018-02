Se mio figlio fosse un bullo? Bullismo e cyberbullismo

La dottoressa Giulia Disegna ci parlerà di Bullismo e Cyberbullismo.



Il bullismo è un oppressione psicologica o fisica ripetuta e continuata nel tempo perpetuata intenzionalmente da una persona, o da più persone, nei confronti di un altra al fine di prevaricare e di arrecare danno. Il bullismo avviene, nella maggior parte dei casi, in presenza di qualcuno che osserva le azioni di violenza fisica o psicologica.



Gli atti di bullismo non scaturiscono da una sola causa, ma da un insieme di fattori diversi.



Ed i bulli non sono tutti uguali, come sono differenti le vittime.



Per un genitore scoprire che il proprio figlio è una vittima è doloroso ma anche scoprire che il proprio figlio è un bullo può essere estremamente difficile, non è semplice accettarlo.



Anche i bulli vanno aiutati perché, spesso, sono incapaci di comunicare correttamente i loro stati d'animo. In genere, non riescono a gestire i 'normali conflitti della vita di tutti i giorni’.



Ecco perché nell’incontro del 24 febbraio affronteremo il tema del bullismo da entrambi i fronti, per genitori di vittime e per genitori di bulli, cercando di comprendere le motivazioni e di identificare dei suggerimenti utili a ripristinare il benessere del figlio adolescente.



Vi aspetto il giorno 24 febbraio 2018 alle ore 10 presso Villa Tacchi Viale della Pace 87 – sala conferenze.

https://www.assogevi.org/ bullismo-cyberbullismo/