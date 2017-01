"Scuola ed Educazione ai tempi dell'Unità d'Italia: il libro Cuore" a Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 9 AL 15 GENNAIO

Lunedì 9 gennaio alle 15.30 nel salone del Centro Civico n. 7 (Ferrovieri) di Vicenza via Rismondo 2 si terrà la conferenza "Scuola ed Educazione ai tempi dell'Unità d'Italia: il libro Cuore di Edmondo De Amicis". Relatrice Chiara Magaraggia. "Cuore" è un romanzo per ragazzi scritto da Edmondo de Amicis, strutturato ad episodi separati e pubblicato per la prima volta dalla casa editrice milanese Treves nel 1886. L'ambientazione generale è la Torino dell'Unità d'Italia nel periodo storico tra il 1878 (anno d'incoronazione del Re Umberto I) ed il 1886. Il testo ha il chiaro scopo di insegnare ai giovani cittadini del Regno le virtù civili, ossia l'amore per la patria, il rispetto per le autorità e per i genitori, lo spirito di sacrificio, l'eroismo, la carità, la pietà, l'obbedienza e la sopportazione delle disgrazie. Il libro è la stesura di un diario di un alunno di una scuola elementare torinese, Enrico Bottini, in merito alla sua vita e ai suoi compagni durante la sua terza elementare, precisamente nell'anno scolastico 1881-82 (da ottobre a luglio), intervallata da dei "racconti mensili" del maestro elementare su varie e avvincenti storie sempre interpretate da dei fanciulli. L'evento è cura della Scuola del Lunedì “Don Paolo Gastaldello” all'interno dei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Info: circoscrizione7@comune.vicenza.it.

ELENCO INCONTRI