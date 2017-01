"Schio Ultima Frontiera" alla scoperta degli astri a Palazzo Toaldi Capra

Da 13 gennaio al 10 febbraio sempre alle 21 è in programma il ciclo di conferenze "Schio Ultima Frontiera" a cura del Gruppo Astrofili di Schio presso Palazzo Toaldi Capra di Schio in via Pasubio 52. Sono previsti 3 incontri con esperti di astronomia: venerdì 13 gennaio sull'universo, venerdì 3 febbraio sui buchi neri e venerdì 10 febbraio sui mille giorni di GAIA, il telescopio lanciato nello spazio dall'ESA (Agenzia Spaziale Europea). Si potrà condividere il fascino per gli astri, le stelle e i paesaggi celesti dell'universo e della galassia insieme alle curiosità sui buchi neri. Ingresso libero.

Il programma della manifestazione:

Venerdì 13 gennaio - ore 21: Incontro "Immaginare l'universo: storie di astronomia, poesia e arte" con il professor Enrico Maria Corsini del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" (Università di Padova)

Venerdì 3 febbraio - ore 21: Incontro "I Pac-Man dello Spazio: I Buchi Neri dalla Formazione alla Scoperta di HLX-1" con il professoressa Sara Federle, presidente del Gruppo Astrofili di Schio

Venerdì 10 febbraio - ore 21: Incontro "1000 Giorni di GAIA: La Nostra Galassia in Movimento" con la dottoressa Rosanna Sordo, ricercatrice presso l'Osservatorio Astronomico di Padova

ELENCO INCONTRI