"San Romero de America" al Centro Civico dei Ferrovieri a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 MARZO

Lunedì 27 marzo alle 15.30 al Centro Civico dei Ferrovieri a Vicenza in via Rismondo 2 si terrà la conferenza "San Romero de America" con il relatore Marco Cantarelli. L'incontro fa parte dei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati a cura della Scuola del lunedì "Don Carlo Gastaldello" in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Per informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.i - 0444.222770.

SAN ROMERO DE AMERICA: Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (Ciudad Barrios, 15 agosto 1917 - San Salvador, 24 marzo 1980) è stato un arcivescovo cattolico di San Salvador, capitale di El Salvador. A causa del suo impegno nel denunciare le violenze della dittatura militare del suo paese, fu ucciso da un cecchino degli squadroni della morte, mentre stava celebrando la messa nella cappella di un ospedale. È venerato come beato dalla Chiesa cattolica.

ELENCO INCONTRI