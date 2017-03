Saint Patrick's Day 2017: la top 5 a Vicenza e provincia

ECCO LA TOP PER IL SAINT PATRICK'S DAY 2017 A VICENZA E PROVINCIA:

SAINT PATRICK ROCK SHOW. Venerdì 17 marzo dalle 23 alle 4 la discoteca "Totem Gallery Club" di Vicenza presenta "Saint Patrick Rock Show", il party dedicato al rock in versione San Patrizio con le performance di Mirkolino & The Rock Girls insieme alle selezioni by Whisker Pno, La Valigetta di Andy e The Rebel Brothers in un viaggio musicale colorato di verde tra i brani degli artisti rock più amati.

