"Russia 1942-1943: La Steppa Rossa" a Malo

Giovedì 2 febbraio alle 20.30 si terrà l'incontro "Russia 1942-1943: La Steppa Rossa" con l'alpino Giovanni De Marchi nella Sala Consiglio di Malo (Ex Chiesetta San Bernardino) in via San Bernardino. Verrà presentato il tour di pellegrinaggio nei luoghi della spedizione ARMIR 1942-1943, dove si dispersero 33 giovani alpini e fanti maladensi. Seguirà l'intervista filmata di un reduce. Ingresso libero.

