Ripartenza o stop definitivo? Il dossier A31 nord al bivio

«A31 a che punto siamo?». È questo il titolo scelto dal Coordinamento No Valdastico nord e del Coordinamento salviamo la Valle dell'Astico per un dibattito che si tiene oggi, venerdí primo marzo, ad Arsiero in provincia di Vicenza.

La serata, che avrá luogo nella sala conferenze municipale di piazza Rossi 6, presso l'edificio della ex scuola elementare, avrá inizio alle 20,30. I relatori saranno tre, ovvero Emanuele Curzel, esperto di storia delle valli trentine e docente di storia all'Universitá di Trento; Luca Canale, portavoce del Coordinamento salviamo la Valle dell'Astico e Marco Milioni, giornalista d'inchiesta e firma fissa di Vicenzatoday.it. L'ingresso è libero.

L'incontro giunge ad alcune settimane dalla clamorosa decisione del Consiglio di Stato che ha bocciato l'iter per la autostrada A31 nord, giá nota come Valdastico nord o Pirubi nord. Tra i vari argomenti che saranno trattati ci sarà quello del rinnovo dell'iter progettuale caldeggiato a gran voce da Confindustria e contestato da larghi strati della popolazione interessata dal tracciato.